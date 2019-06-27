سافر بين هذه الدول بدون "جواز سفر" عبر طريقة مبتكرة

أعلنت كندا وهولندا عن مشروع تجريبي رائد للسفر بين البلدين بدون استخدام جوازات سفر ورقية من خلال تطبيق على الهواتف تسجّل فيه البيانات الشخصية للمسافرين.

وسيتم تخزين بيانات التعريف عن الراكب الموجودة في شريحة في جواز سفره بشكل آمن على هاتفه وتشفيرها. وسيتمكن المسافرون بين مونتريال وأمستردام من إدارة بيانات هويتهم المشفرّة، على أن يتشاركوها مع السلطات عند الحدود وشركات الطيران وغيرها، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقود هذه المبادرة إنه سيكون هناك تحقق بيومتري عند نقاط التفتيش الأمنية وبوابات ركوب الطائرة "بدون حاجة إلى جواز سفر مادي".

وسيتم اختبار ما يسمى بمشروع "الهوية الرقمية للمسافرين" في رحلات داخلية خلال عام 2019، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أول رحلة طويلة بدون أوراق أوائل عام 2020.

وقال مسؤول النقل في المنتدى الاقتصادي العالمي كريستوف وولف "بحلول عام 2030 من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين جوا إلى 1,8 مليار مسافر، أي بزيادة 50% مقارنة بعام 2016. والأنظمة الحالية الموجودة لن تكون قادرة على مواكبة ذلك".

وأضاف "يقدم هذا المشروع حلاً باستخدام الهويات الرقمية القابلة للتشغيل البيني، وسيستفيد الركاب من نظام شامل للسفر الآمن والموحد، وهذا سيشكل مستقبل الطيران والأمن". وتشارك شركتا طيران "إير كندا" و"كاي إل ام" بالإضافة إلى مطارات في مونتريال وتورونتو وأمستردام في هذا المشروع الرائد بدعم من شركات التكنولوجيا "أكسنتر" و"فيجن بوكس" و"إديميا".