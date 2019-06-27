7.16 مليون زوار دبي خلال 5 أشهر

شهدت دبي خلال عطلة عيد الفطر حركة نشطة في أعداد الزوّار من مختلف دول العالم، ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي، واستطاعت الإمارة بما تتمتّع به من مقوّمات سياحية هائلة، أن تعزّز من مكانتها كوجهة سياحية مميّزة للعائلات على مدار العام.

وبلغ عدد الزوار الخليجيين القادمين إلى دبي خلال العيد 171334 زائراً، فيما استقطبت المدينة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 نحو 7,16 مليون زائر. في حين شكلت دول الخليج نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، أي نحو 1,2 مليون زائر، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وكشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في جميع منافذ دبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك الممتدة ما بين 30 مايو/‏‏‏ أيار حتى 8 يونيو/‏‏‏ حزيران 2019 بلغت 1,302,460 حركة، فيما بلغ عدد الزوار الخليجيين القادمين إلى دبي خلال العيد 171334 زائراً. واستقبلت فنادق دبي خلال عطلة عيد الفطر الممتدة لأسبوع 43582 ضيفاً من السعودية، بزيادة 3% عن الفترة نفسها من عيد الفطر الماضي.