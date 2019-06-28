وزير السياحة التونسي: التفجيران لن يمسا بالسياحة

قال وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، إن التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالعاصمة يوم أمس الخميس، لن يمسا بالسياحة، ومن الحركة السياحية.

وقال للصحافيين أثناء تفقده الموقع الذي شهد تفجيراً إرهابياً بشارع "شارل ديجول" القريب من الشارع الرئيسي "الحبيب بورقيبة"، إن الحركة السياحية ستستأنف بشكل طبيعي بوسط العاصمة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وأضاف الطرابلسي أن "العملية الإرهابية لم تمس السياحة. طلبنا من المارة والسياح في المنطقة أن يبتعدوا عن مكان التفجير لتأمين المكان. لكن أنا هنا لإعلام الجميع أنه سيسمح من يوم الجمعة للسياح بزيارة المنطقة بشكل اعتيادي. والحياة تستمر".

واستعاد القطاع السياحي في تونس عافيته تدريجياً منذ الهجمات الإرهابية الكبرى عام 2015 مع تشديد الإجراءات الأمنية، محققاً العام الماضي 2018 رقماً قياسياً في عدد الوافدين، متخطياً عتبة ثمانية ملايين سائح.