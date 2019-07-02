"طيران الإمارات" تطلق أقصر رحلة على أضخم طائرة

أرسل عملاق صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" تهنئة عبر "تويتر" إلى "طيران الإمارات"، بمناسبة إطلاق أقصر رحلة جوية على متن الطائرة العملاقة من طراز "إيرباص إيه 380"، وهي الرحلة بين دبي والعاصمة العُمانية مسقط.

وغرّدت "إيرباص" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "نتقدم بالتهنئة إلى "طيران الإمارات" بمناسبة تحطيم رقم قياسي جديد باستخدام طائرة من طراز "إيرباص إيه 380".

Today we made history by launching the world’s #ShortestA380Flight between Dubai and Muscat. Join us in celebrating the 349 kilometre journey with our shortest inaugural flight video ever (3.49 seconds). @Airbus @DXB @OmanAirports #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/2wKdJBxMNR — Emirates Airline (@emirates) July 1, 2019

وكانت "طيران الإمارات" غردت بدروها عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "اليوم صنعنا التاريخ بإطلاق الرحلة الجوية الأقصر على متن طائرة من طراز إيرباص إيه 380"، وهي الرحلة بين دبي ومسقط. انضموا إلينا في الاحتفال برحلة جوية لا تتجاوز مسافتها 349 كيلومتراً من خلال شريط فيديو قصير أيضاً للرحلة الافتتاحية".