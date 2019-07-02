عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق سياحة وسفر

"طيران الإمارات" تطلق أقصر رحلة على أضخم طائرة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أرسل عملاق صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" تهنئة عبر "تويتر" إلى "طيران الإمارات"، بمناسبة إطلاق أقصر رحلة جوية على متن الطائرة العملاقة من طراز "إيرباص إيه 380"، وهي الرحلة بين دبي والعاصمة العُمانية مسقط.

وغرّدت "إيرباص" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "نتقدم بالتهنئة إلى "طيران الإمارات" بمناسبة تحطيم رقم قياسي جديد باستخدام طائرة من طراز "إيرباص إيه 380".

وكانت "طيران الإمارات" غردت بدروها عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "اليوم صنعنا التاريخ بإطلاق الرحلة الجوية الأقصر على متن طائرة من طراز إيرباص إيه 380"، وهي الرحلة بين دبي ومسقط. انضموا إلينا في الاحتفال برحلة جوية لا تتجاوز مسافتها 349 كيلومتراً من خلال شريط فيديو قصير أيضاً للرحلة الافتتاحية".

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر