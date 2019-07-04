"طيران السلام" تدشن رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وصلالة

دشن "طيران السلام"، شركة الطيران الاقتصادي في عُمان، أولى رحلاتها المباشرة بين أبوظبي ومدينة صلالة العمانية، حيث أقلعت الرحلة الافتتاحية من مطار أبوظبي الدولي، مساء أمس الأول الثلاثاء، ووصلت إلى مطار صلالة ليلاً.

وقد تمت جدولة الرحلات المباشرة Jـ"طيران السلام" بين أبوظبي وصلالة لتكون بواقع 3 رحلات أسبوعية، ليرتفع بذلك عدد الرحلات المباشرة للشركة بين الإمارات وسلطنة عمان إلى 17 رحلة مباشرة، بواقع 14 رحلة بين دبي ومسقط و3 رحلات بين صلالة وأبوظبي، في حين أكد متحدث باسم الشركة العمل على جدولة خط طيران مباشر بين أبوظبي ومسقط في المستقبل القريب.

وأعلنت مطارات أبوظبي عن تشغيل "طيران السلام"، ثلاث رحلات أسبوعية خلال الفترة الممتدة حتى 7 سبتمبر 2019.

وقال مارتن دي غروف، الرئيس التنفيذي التجاري في مطارات أبوظبي: "تعتبر مدينة صلالة من الوجهات المفضلة لدى العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة خاصة في فصل الصيف، وسيتمكنون خلال هذه الرحلات الثلاث الأسبوعية الجديدة من زيارتها بتكلفة اقتصادية مناسبة".

من جانبه، قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران السلام": "تعدّ مدينة صلالة إحدى الوجهات المفضلة بالنسبة للمقيمين في منطقة الخليج العربي على وجه التحديد ممن يرغبون بالابتعاد عن حر الصيف، وتشكل رحلاتنا الجديدة إلى مدينة صلالة ثلاث مرات أسبوعياً مفاجأة سارة لسكان دولة الإمارات الذين يتطلعون للحصول على وجهة مثالية خلال فصل الصيف الحار"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".