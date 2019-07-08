70 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة بالسياحة في المنطقة

أفادت وحدة أبحاث "إف دي أي انتلجنس"، التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، في تقرير، أن منطقة الشرق الأوسط جذبت نحو 70 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة جديدة موجهة إلى قطاع السياحة، منها 219 مشروعا في الإمارات بقيمة بلغت 27 مليار دولار، ما يمثل نحو 38.5% من إجمالي قيمة تلك الاستثمارات.

وأضح التقرير أن منطقة آسيا المحيط الهادئ كانت من أكثر المناطق جذبا للاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو المشروعات السياحية الجديدة، وبلغ عددها نحو 1385 مشروعا بقيمة بلغت 180 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الصين كانت من أكبر الدول التي جذبت استثمارات في هذا المجال بعد أن بلغت قيمتها 62 مليار دولر من خلال 496 مشروعاً. فيما بلغ عدد تلك المشروعات في بريطانيا نحو 383 مشروعا بقيمة 20 مليار دولار، وبلغ عددها في الهند 234 مشروعا بقيمة 13.5 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأميركية في المشروعات السياحية الجديدة حول العالم كانت الأكبر العام الماضي، إذ بلغ عددها 1180 مشروعاً بقيمة 106 مليارات دولار.