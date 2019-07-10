"العربية للطيران" تسير رحلاتها المباشرة إلى كوالالمبور

دشّنت "العربية للطيران" رحلتها الافتتاحية المباشرة بين الشارقة وكوالالمبور، لتكون بذلك أول رحلة مباشرة تسيّرها ناقلة اقتصادية بين ماليزيا والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحطّت الطائرة في رحلتها الافتتاحية في مطار كوالالمبور الدولي، وكان في استقبالها وفد رسمي تضمن داتوك محمدين بن كتابي وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي، ورجا عزمي رجا ناز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات ماليزيا، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، ومجموعة من أعضاء الإدارة العليا في مطارات ماليزيا و"العربية للطيران"، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ماليزيا وممثلين عن هيئة الترويج السياحي في ماليزيا.

وقال العلي: "يسرنا أن نكون أول ناقلة اقتصادية تسيّر رحلاتها المباشرة بين ماليزيا ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين إضافة إلى توفير المزيد من خيارات القيمة المضافة للراغبين بالسفر بين ماليزيا ودولة الإمارات وغيرهما".

من جانبه، قال بن كتابي: "نهدف هذا العام إلى استقطاب 337100 زائر إلى ماليزيا من منطقة غرب آسيا، ونحن على يقين بأن إطلاق رحلة (العربية للطيران) التي تربط بين إمارة الشارقة ومدينة كوالالمبور سيسهم في تعزيز عدد زوار ماليزيا حيث يأتي إطلاق هذه الرحلة في توقيت مثالي تزامناً مع استعداداتنا لإطلاق حملة ماليزيا 2020 الترويجية".

واعتبر عزمي أن الرحلة الجديدة ستعود بالمنفعة على المسافرين، معرباً عن فخره بالشراكة مع (العربية للطيران) للترويج لماليزيا كوجهة مفضلة بين بلاده ودولة الإمارات.