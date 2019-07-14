الصين تنقذ أقدم وكالة للسياحة والسفر بالعالم

تدرس مجموعة "فوسن" Fosun الصينية التدخل لإنقاذ "توماس كوك" Thomas Cook أقدم وكالة سفر في العالم، في صفقة قيمتها 940 مليون دولار.

وبموجب الشروط المتفق عليها، ستتحكم وحدة السياحة التابعة لمجموعة Fosun بعمليات Thomas Cook السياحية، إضافة إلى حصة أقلية في شركة الطيران التابعة لها.

ويأتي هذا العرض مقابل استبدال بعض ديون Thomas Cook بأسهم وإصدار أسهم جديدة.

وأكدت Thomas Cook إن المقرضين الرئيسيين يدعمون إعادة الرسملة مضيفة أن المحادثات بناءة.

هذا وتمتلك شركة Fosun الدولية المحدودة المدرجة في هونغ كونغ 18% من Thomas Cook.

كما أن الديون الإجمالية لشركة Thomas Cook حوالي 1.9 مليار جنيه استرليني كما بنهاية مارس الماضي.

وتراجعت أسهم "توماس كوك" بحوالي 87% خلال فترة 12 شهرا.