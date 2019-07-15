الإمارات تعفي مرافقي السياح من التأشيرات بدءاً من اليوم

يدخل قرار مجلس الوزراء الإماراتي، القاضي بإعفاء مرافقي زوار الإمارات ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، اليوم الاثنين حيز التنفيذ، حيث يشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي ولحركة المسافرين عبر مطار دبي، ودعامة رئيسية للسياحة العائلية على وجه الخصوص.

وتستمر مدة الإعفاء، حسب القرار، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، لصحيفة "البيان"، إن القرار يساهم في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة السياحة والسفر العالمية، ويشكل فرصة لاستقطاب المزيد من الزوار، لاسيما خلال فصل الصيف.

وتعتبر السياحة العائلية من الركائز الأساسية للقطاع السياحي في الإمارات، بشكل عام، حيث تستحوذ العائلات على حصة كبيرة من نزلاء الفنادق ومن زوار المرافق السياحية والمدن الترفيهية.