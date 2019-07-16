"طيران الإمارات" تصل دبي بمكسيكو سيتي عن طريق برشلونة

تبدأ "طيران الإمارات" رحلات للمكسيك عبر إسبانيا، فيما يعرف برحلات حقوق الحرية الخامسة، مما قد يغضب منتقدي الشركة ومنافسيها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت الناقلة الإماراتية اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ رحلات يومية لمطار مكسيكو سيتي الدولي عبر برشلونة في التاسع من ديسمبر، وهي أول رحلات للشركة إلى المكسيك.

وقال تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات" في بيان: "نظراً لوقوع مطار مكسيكو سيتي في مكان مرتفع فإن من غير الممكن تشغيل رحلة من دبي إلى هناك دون توقف، لذا وجدنا أن برشلونة خيار طبيعي للتوقف".

وأضاف: "شركات الطيران أهملت هذا الخط (مكسيكو سيتي-برشلونة) طويلاً، ولا يزال يعاني من نقض الخدمات على الرغم من الطلب القوي من العملاء".

وتُسير "طيران المكسيك" رحلات مباشرة بين المدينتين.

وتستغل "طيران الإمارات" حقوق الحرية الخامسة التي تسمح لشركات الطيران بتنظيم رحلات بين دولتين أجنبيتين، في إطار خدمات من وإلى دولة الشركة، مما أثار انتقادات في السابق.

وقال وزير السياحة المكسيكي ميجيل توروكو ماركيس، إن بلاده تدعم الخدمة التي تقدمها "طيران الإمارات".

واتهم منافسون من الولايات المتحدة وأوروبا "طيران الإمارات" وناقلات خليجية أخرى بأنها تحصل على ميزة غير عادلة، من خلال الدعم الحكومي، فيما تنفي شركات الطيران الخليجية ذلك.

في العام الماضي سوت الإمارات وقطر منازعات مع الحكومة الأميركية، تتعلق بدعاوى دعم شركات الطيران.

ويأتي إطلاق "طيران الإمارات" رحلات إلى مكسيكو سيتي، بعد أن فشلت محاولة تسيير رحلة مباشرة إلى بنما في 2016 كانت ستصبح أطول رحلة طيران بلا توقف في العالم.

وعلقت الشركة الرحلة بعدما فشلت في إبرام اتفاقيات المشاركة في الرمز الضرورية لتكون الخدمة مجدية اقتصادياً.

وفي العام الماضي، أطلقت "طيران الإمارات" رحلات إلى تشيلي عبر البرازيل.