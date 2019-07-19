277 مليار دولار حجم إنفاق السياح الصينيين في 2018

تصدر الصينيون العالم في إنفاقهم على السفر والسياحة خلال العام الماضي، بواقع 277.3 مليار دولار بنمو 5.2% مقارنة بعام 2017، ليأتي بعدهم الأميركيون بواقع 144.2 مليار دولار بنمو 6.8%، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية.

ويأتي السياح الألمان في المرتبة الثالثة، بإنفاق 94.2 مليار دولار على السفر والسياحة العام الماضي، ثم يأتي البريطانيون الذين أنفقوا 75.8 مليار دولار بنمو 3.4%، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وفي أوروبا أيضاً، حل الفرنسيون في المرتبة الخامسة عالمياً بإنفاقهم 47.9 مليار دولار، بنمو 10.5%، في حين يأتي الأستراليون في المرتبة السادسة عالمياً في الإنفاق على السفر والسياحة بواقع 36.8 مليار دولار بنمو 9.7%، وبعدهم الروس بواقع 34.5 مليار دولار بنمو 11.2%، ثم يأتي في المرتبة الثامنة الكنديون بواقع 33.3 مليار دولار بنمو 4.3%، ثم في المرتبة التاسعة الكوريون بواقع 32 مليار دولار، يليهم الإيطاليون بواقع 30.1 مليار دولار بنمو 3.8%.

وبحسب المنظمة، ارتفع حجم الإيرادات السياحية العالمية المتأتية بشكل رئيس من حجم إنفاق السياح حول العالم بنسبة 4% إلى 1.7 تريليون دولار العام الماضي لتشكل 29% من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات العالمي، و7% من إجمالي صادرات السلع والخدمات دولياً، ويأتي إجمالي الإيرادات السياحية من حجم إنفاق السياح على السياحة بواقع 1.44 تريليون دولار، و254 مليار دولار من خدمات نقل الركاب.

ووفقاً للوجهات والقارات، قادت دول آسيا والباسيفيك النمو في الإيرادات السياحية الدولية بواقع 7% العام الماضي، تليها أوروبا بنمو 5%، ثم الشرق الأوسط بنمو 3%، وأفريقيا 1%، بينما لم تسجل الأميركيتان أي نمو.