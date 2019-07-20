"الاتحاد للطيران" تنقل 5 ملايين راكب من وإلى الصين

نقلت "الاتحاد للطيران" الإماراتية 5 ملايين مسافر من وإلى وجهاتها في الصين منذ انطلاق أولى رحلاتها إلى بكين قبل 11 عاماً، مما يعكس أهمية الإمارات كشريك استراتيجي في مبادرة "الحزام والطريق" كونها بوابة الصين إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأفادت "الاتحاد للطيران" لوكالة أنباء الإمارات "وام" بأنها تشغل حالياً خمس رحلات شحن على متن طائرة بوينغ 777 إلى شنغهاي لتنقل بذلك 600 ألف طن من البضائع المشحونة بين البلدين على مدى 11 عاماً على متن طائرات الشحن والتجارية.

وأوضحت الشركة أن ازدياد عدد السياح الصينيين إلى الإمارات على المليون زائر سنوياً، إضافة إلى عبور أكثر من 3.5 مليون مسافر صيني الإمارات سنويا في طريقهم إلى وجهات أخرى يعكس صواب الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين نحو تعزيز آفاق التعاون لما فيه مصلحة شعبيهما.

ولفتت "الاتحاد للطيران" إلى أنها تعمل على التوسع في حصة السوق الصيني في ظل الروابط القوية بين الإمارات والصين، حيث تعد الصين واحدة من أسرع أسواق السفر نموا في العالم وأكثرها تنافسية وتمثل واحدا من أهم الأسواق للاتحاد للطيران عالميا، حيث تشغل الشركة رحلة يوميا لكل وجهة من وجهاتها في الصين ليصل عدد رحلاتها من أبوظبي إلى وجهاتها في الصين إلى 28 رحلة أسبوعيا.

وذكرت "الاتحاد للطيران" أن قرار الإعفاء من تأشيرة الدخول بين الدولتين إضافة إلى الخدمات المباشرة والترويج للسياحة والاستثمار في البلدين أسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للأعمال والترفيه للمستثمرين والمسافرين الصينيين.

ونوهت إلى أن رحلات المشاركة بالرمز مع الخطوط الصينية أسهم في توفير مزيد من الوجهات للمسافرين الصينيين، بحيث يمكنهم الاختيار من بينها بالإضافة إلى مرونة مواعيد الرحلات، حيث تحظى الاتحاد للطيران بعلاقات قوية للشراكة بالرمز مع شركة هاينان آيرلاينز وشركة تشينا إيسترن آيرلاينز وتشينا ساوثرين آيرلاينز، والذي من شأنه تعزيز التعاون وعمليات التضافر على مستوى التسويق والتوزيع وتبادل المعارف عبر مراكز التميز.

وفي مطلع الشهر الجاري بدأت الاتحاد للطيران تشغيل طائرات الجيل الجديد من طراز بوينغ 787 دريملاينر إلى شنغدو وشنغهاي، حيث تم استبدال طائرات إيرباص A330-200 التي تضم 262 مقعدا بطائرات بوينغ 787 ذات الـ299 مقعدا على خط أبوظبي - شنغدو ما يعني زيادة 14% للسعة المقعدية.