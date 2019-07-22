دبي تطلق جولات رقمية عبر "وي تشات" للسياح الصينيين

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، باقة جديدة من الجولات الرقمية الصوتية الإرشادية عبر البرنامج المصغّر لـ"وي تشات"، الشهير في الصين، حيث تتيح الباقة المكوّنة من 10 جولات صوتية للزوّار من الصين فرصة التعرف على أبرز معالم دبي ومناطقها التراثية والثقافية، بكل سهولة خلال زيارتهم للمدينة.

وسيتم تقديم الجولات الرقمية الصوتية الجديدة عبر النسخة المحدّثة من البرنامج المصغّر City Experience Mini Program، وذلك تحت اسم "مساعد دبي المصغّر"، وهي النسخة التي عملت شركة "تينسنت" المتخصصة في التقنيات الحديثة على تطويرها لتوفير تجارب وخدمات سياحية أكثر سهولة وتتلاءم مع احتياجات الزائر الصيني في دبي.

وبناءً على الزيادة الكبيرة في أعداد الزوّار من الصين لدبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ستلعب الجولات الرقمية الصوتية الجديدة دوراً مهماً في تعزيز التجربة السياحية للزائر الصيني خلال وجوده في المدينة، ومنحه فرصة استكشاف مواقعها التاريخية وأبرز معالمها ووجهاتها من خلال الهاتف المتحرك الذكي.

ويمكن للزوّار من الصين الاختيار من بين 10 جولات رقمية تشمل مجموعة من أبرز المواقع في مناطق داخل دبي من بينها الفهيدي، وبر دبي وديرة. وتعتمد كل واحدة من الجولات الرقمية على فكرة معيّنة تركّز بشكل أساسي على ثقافة دبي وتراثها وفنونها، بحسب صحيفة "الخليج".