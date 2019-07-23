"الإماراتية" تنقل 13 مليون راكب من وإلى الصين في عقد

نقلت "طيران الإمارات" 13 مليون راكب على متن رحلاتها من وإلى الصين خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على السفر من وإلى الصين عبر دبي، وتنامي الحركة الجوية بين الإمارات والصين.

وأفادت "طيران الإمارات" لوكالة أنباء الإمارات "وام" بأنها تشغل حالياً خمس رحلات يومياً إلى جمهورية الصين الشعبية بواقع 35 رحلة أسبوعياً، وذلك بطائرات إيرباص A380 بتقسيم الدرجات الثلاث "أولى ورجال أعمال وسياحية"، حيث نقلت 1.7 مليون راكب على رحلاتها من وإلى الصين خلال العام 2018.

وأضافت "طيران الإمارات" أن الصين تعد من الأسواق الاستراتيجية لشبكة عملياتها حول العالم، كونها أسرع أسوق السفر نمواً عالمياً، وذلك في ظل الروابط القوية التي تجمع الإمارات والصين والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بالإضافة إلى دور الإمارات المهم في دعم وإنجاح "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.

وأوضحت الناقلة أنها وقعت مذكرة تفاهم لإبرام اتفاقية رمز مشترك مع خطوط China Southern في فبراير 2019، وبدأت المرحلة الأولى على خط دبي- غوانزو في يونيو الماضي، إذ توفر شراكة الرمز أمام عملاء "طيران الإمارات" مواصلة سفرهم بسهولة إلى 8 وجهات محلية جديدة داخل الصين، وكذلك تربط المسافرين الصينيين بـ5 وجهات شرق أوسطية هي الرياض وجدة والدمام ومسقط والكويت، و 3 وجهات إفريقية هي القاهرة وسيشيل ولاغوس.

وقالت "طيران الإمارات" إنها رفعت سعتها المقعدية على رحلاتها إلى هونغ كونغ لتلبية الطلب المتنامي على هذه الوجهة، حيث نقلت 5.5 مليون راكب على رحلاتها من وإلى هونغ كونغ خلال السنوات العشر الماضية، كما نقلت 790 ألف راكب على رحلاتها من وإلى الوجهة ذاتها خلال العام 2018.

وبدأت "طيران الإمارات" عملياتها التشغيلية إلى هونغ كونغ في العام 1991، وفي أكتوبر 2013 وصل عدد رحلات "طيران الإمارات" على خط هونغ كونغ إلى 4 رحلات يومياً.

وتشغل "الإمارات للشحن" الجوي 10 رحلات شحن كل أسبوع إلى الصين، منها 7 رحلات إلى شنغهاي و3 إلى غوانزو حيث نقلت في السنوات الست الماضية (منذ أبريل 2013)، 670 ألف طن من البضائع من وإلى الصين، ما يعكس زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين.

وتوفر "الإمارات للشحن" الجوي أكثر من 3000 طن من سعة الشحن أسبوعياً من وإلى الصين، بينما تأتي شنغهاي كأكبر محطة للإمارات للشحن الجوي في الصين، إذ نقلت أكثر من 340 ألف طن من البضائع من وإلى الوجهة ذاتها.

كما تأتي غزانزو في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث نقلت الإمارات للشحن الجوي ما يقرب من 100 ألف طن من البضائع في السنوات الست الماضية.

وبدأت "الإمارات للشحن" الجوي عملياتها التشغيلية إلى الصين منذ أكثر من 15 عاماً، بالإضافة إلى رحلات "طيران الإمارات" إلى بكين وشنغهاي وغوانزو، حيث تشمل الصادرات الرئيسة للصين المنتجات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف المحمولة ومكوناتها مثل الدوائر المتكاملة والأدوية والمواد الكيميائية وغيرها من البضائع العامة. ومن حيث الواردات تنقل الإمارات للشحن الجوي إلى الصين المنتجات سريعة العطب والبضائع العامة مثل المأكولات البحرية من دول مثل النرويج وتشيلي.

يذكر أن "طيران الإمارات" بدأت عملياتها التشغيلية إلى شنغهاي في العام 2004، وتمت مضاعفة الخدمة إلى رحلتين يومياً في العام 2008، بالإضافة إلى إطلاق خدمة يومية إلى غوانزو الصينية في العام ذاته، كما أطلقت الناقلة خدمة يومية من دون توقف إلى بكين في العام 2006، وتضاعفت إلى رحلتين يومياً في العام 2007.