"بريتش إير وايز" تفشل في وقف إضراب طياريها

فشلت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إير وايز" في استصدار أمر مؤقت من محكمة، لوقف إضراب مزمع من قبل طياريها الذين يطالبون بأجور أفضل.

ورفضت المحكمة العليا البريطانية أمس الثلاثاء، طلب الشركة باستصدار أمر مؤقت بمنع طياريها في مطاري هيثرو وغاتويك، أكثر مطارين ازدحاماً في أوروبا، من الإضراب.

وكان الطيارون صوتوا بالإجماع لصالح تنظيم الإضراب، وجادل محامي "بريتش إير وايز"، جون كافانا بأن نقابة الطيارين كان يجب أن تحدد ما إذا كان الطيارون المستطلعون يعملون في أسطول المسافات الطويلة أم القصيرة.

وقال محامي النقابة سايمون تشيتهام إن النقابة تريد الدعوة إلى الإضراب بين 7 أغسطس ويناير 2020، فيما قالت النقابة إنها تتهم "بريتش إير وايز" بجني أرباح كبيرة على حساب تضحيات قدمت خلال الأوقات العصيبة.