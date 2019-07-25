موجة حر تجتاح أوروبا والسياح يهرعون للنافورات

تستعد لندن وجميع أنحاء أوروبا لدرجات حرارة قياسية، اليوم الخميس، ضمن الموجة الحارة الثانية التي تهز القارة هذا الصيف.

وحذر علماء مناخ من أن هذا قد يصبح أمراً طبيعياً. لكن أوروبا المعتدلة، حيث يندر استخدام مكيفات الهواء، غير مجهزة لهذا المعدل من درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة هذا الأسبوع.

لذا يهرع السياح إلى النافورات بحثاً عن عامل للتبريد، وتعمل السلطات لمساعدة كبار السن والمرضى والمشردين، الأكثر تضرراً من موجة الحر.

وقد تصل درجة الحرارة في باريس إلى 42 درجة مئوية، اليوم الخميس، نتيجة للهواء الجاف الحار القادم من شمال إفريقيا. بينما ستكون درجة الحرارة في لندن 39 درجة مئوية.

وقد تتجاوز درجات الحرارة في مناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا 40 درجة مئوية.

وسجلت ألمانيا أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الأربعاء، حيث بلغت درجة الحرارة 40.5 درجة مئوية في بلدة غايلنكيرشن غرب البلاد بالقرب من الحدود البلجيكية.

قد تكون تلك الأيام الحارة قصيرة الأجل للغاية، لكن دائرة الأرصاد الجوية الألمانية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس.