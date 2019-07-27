تدشين خدمات النقل البحري بين دبي والشارقة بـ42 رحلة يوميا

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم السبت خدمة النقل البحري عبر الفيري بين إمارتي دبي والشارقة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه أول خدمة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار التعاون بين إمارتي دبي والشارقة عبر زيادة خيارات التنقل بينهما، وتخفيف الضغط المروري على محاور الطرق، واستخدام المواصلات البحرية السريعة والآمنة في ظل وجود امتداد جغرافي شاطئي.

وأوضح أن عدد رحلات الفيري بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، تصل إلى 42 رحلة يومياً بمعدل 21 رحلة في كل اتجاه، وسيجري توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين مع خدمة حافلات داخلية في محطة مربى الشارقة.

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتطوير منظومة النقل البحري، وتفعيل خدماتها بما يضمن تسهيل تنقّل السكان بين الإمارتين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للخط الجديد بنحو 1.3 مليون راكب سنوياً، ويمكن زيادتها حسب الحاجة.

وتبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً في الدرجة الذهبية، وستكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توفر خدمة "الواي فاي" مجاناً للركاب بحسب صحيفة البيان.

وتقدر مدة الرحلة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية بنحو 35 دقيقة، وسيكون زمن تقاطر الرحلات كل 30 دقيقة في أوقات الذروة الصباحية (من الساعة 5 إلى 9) والمسائية (من الساعة 4 إلى 8:30) من السبت إلى الخميس، وكل ساعة ونصف الساعة في الأوقات العادية، وستنطلق الرحلة الأولى من دبي الساعة 5:15 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة 8 مساءً، فيما تنطلق الرحلة الأولى من الشارقة الساعة 5 صباحاً، والأخيرة الساعة 7:30 مساءً.