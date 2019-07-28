الخطوط السعودية تحقق قفزة جديدة في عدد الركاب الدوليين

حقق الأداء التشغيلي للخطوط الجوية السعودية على القطاع الدولي، قفزة جديدة في أعداد الضيوف خلال شهر يونيو المنصرم، مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبعدد يفوق المليون ونصف المليون ضيف، وبمعدل يومي يتجاوز 50 ألف ضيف نقلتهم "الخطوط السعودية" على شبكة رحلاتها الدولية خلال الشهر الماضي، فيما ناهز عدد الضيوف المنقولين على 18,6 ألف رحلة داخلية ودولية ثلاثة ملايين ضيف.

وأبان تقرير الأداء التشغيلي للخطوط السعودية خلال النصف الأول لعام 2019 أنه تم نقل نحو 17 مليون ضيف على متن 107,6 ألف رحلة على القطاعين الداخلي والدولي، منهم 8,3 مليون ضيف على القطاع الداخلي، وتم نقلهم على أكثر من 63 ألف رحلة، بينما تجاوز عدد الضيوف على الرحلات الدولية 8,71 مليون ضيف تم نقلهم على 44,5 ألف رحلة دولية.

وسجل الأداء التشغيلي للخطوط السعودية نمواً متواصلاً وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول 2020 الذي تم إطلاقه منتصف عام 2015، ومن هذه المبادرات أكبر برنامج لتحديث وتنمية الأسطول في تاريخ المؤسسة بهدف زيادته إلى 200 طائرة بنهاية عام 2020.

وتم خلال ثلاثة أعوام استلام أكثر من 80 طائرة جديدة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، وأسهم انضمام المزيد من الطائرات الجديدة إلى أسطول "الخطوط السعودية" في تمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بطرح المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي والتوسع في التشغيل الدولي، حيث تم تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة خلال العام الحالي إلى كل من مراكش وأثينا وإعادة التشغيل إلى ملقا كوجهة موسمية.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديلة، أن "مواصلة تحقيق المعدَّلات المتنامية في أرقام الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام الجاري، وكذلك تنامي العمليَّات التشغيلية منذ بداية العام، يعكس النُمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه متسقاً مع برنامج التحول الوطني، والخطة الاستراتيجية التي تتضمن زيادة السعة المقعدية على القطاع الداخلي والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة.

وبين باهديلة أن وصول المزيد من الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول "الخطوط السعودية" والاستثمار الأمثل للأسطول، شكّل عاملاً مهماً في تنفيذ الخطط التشغيلية لـ "الخطوط السعودية"، وحدّ كثيراً من عدم توفر الحجوزات والمقاعد على الرحلات الداخلية بعد زيادة السعة الـمقعدية للقطاع الداخلي، والتوسع في التشغيل الدولي، مما أسهم في تحقيق هذه المعدلات المتنامية على القطاعين الداخلي والدولي.