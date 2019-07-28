"ديار" تعلن استكمال مشروع "ميلينيوم البرشاء" في دبي

أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري في دبي، استكمال الأعمال الإنشائية في مشروع فندق "ميلينيوم البرشاء" من فئة الأربع نجوم وشقق فندقية، متوقعة أن يبدأ الفندق باستقبال زواره بعد الافتتاح الأولي مطلع أغسطس 2019.

وأوضحت "ديار" أن المبنى المكون من سبعة طوابق يضم 408 وحدات تشمل 109 شقق فندقية (93 شقة بغرفة نوم واحدة و16 شقة بغرفتي نوم) و299 غرفة فندقية منها 15 جناحاً.

وبفضل موقعه على بعد خطوات من وجهة التسوق والترفيه المميزة "مول الإمارات" سيتيح فندق "ميلينيوم البرشاء"لزواره إمكانية الوصول بسهولة إلى محطات مترو دبي وشارع الشيخ زايد.

يذكر أن المشروع الجديد، يشكل إضافة نوعية لمحفظة منشآت الضيافة التابعة لشركة "ديار للتطوير" ومن شأنه تعزيز استراتيجية التنويع التي تنتهجها الشركة، بحيث سيكون قطاع الضيافة في الشركة أحد الأعمدة التي تقوم عليها رؤية الشركة على المدى البعيد في تحقيق عائدات مستدامة للمساهمين وخلق المزيد من فرص العمل في إمارة دبي.