"وارنر براذرز أبوظبي" يحتفل بعامه الأول

احتفل عالم "وارنر براذرز أبوظبي" أمس السبت، بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، حيث نظم يوماً حافلاً بالنشاطات الاحتفالية والفعاليات الترفيهية العائلية بحضور أبطال "دي سي سوبر هيروز" مثل باتمان وسوبرمان ووندر وومان، إلى جانب العديد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة من لوني تونز وهانا-باربيرا مثل باغز باني وتوم آند جيري وسكوبي-دو.

وخرج أبطال دي سي سوبر هيروز وشخصيات الأنيميشن المحبوبة قبيل انطلاق عرض وارنر براذرز السينمائي، لملاقاة الضيوف والاحتفال حول مجسم قالب الحلوى المصمم خصيصاً للمناسبة، والذي يرمز إلى جميع شخصيات المدينة الترفيهية في منطقة وارنر براذرز بلازا.

وتم عرض تجارب ترفيهية من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً إلى جانب العروض الاحتفالية المباشرة.

واستطاع عالم "وارنر براذرز أبوظبي" أن يحصد 8 جوائز، بما في ذلك الجائزة الذهبية لقضاء "أفضل يوم في الخارج" ضمن جوائز "برايد أوف أبوظبي" للعام 2018، كما صُنف ضمن قائمة أفضل 100 مكان للزيارة في العالم من مجلة تايم في عام 2018، وحصل على جائزة أفضل مدينة ترفيهية ضمن جوائز Theme Park Insider للعام 2019، وجائزة الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".