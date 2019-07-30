"رايان إير" تتوقع انخفاض الرحلات بعد إيقاف "ماكس"

قالت شركة الطيران الأوروبية منخفضة التكاليف "رايان إير"، إنها تتوقع انخفاض أعداد الرحلات وتباطؤ النمو وخسارة وظائف إذا ظلت توريدات الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" معطلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي مايكل أوليري خلال مؤتمر صحافي حول الأرباح، أمس الاثنين، أن شركة الطيران كان يفترض أن تحصل على 58 طائرة من طراز "ماكس" الصيف المقبل.

وأدلى أوليري بتلك التصريحات ليوضح أن الأرباح قد تهبط إلى الصفر إذا عجزت "بوينغ" عن اقتناص موافقة منظمات الطيران على عودة طائراتها للعمل.

وصدرت تعليمات بوقف "ماكس" عن العمل منذ مارس الماضي، مع تعليق توريداتها بعد حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً في إندونيسيا وإثيوبيا. وتعمل "بوينغ" على إصلاح برامج التحكم في الطيران الخاصة بطراز "ماكس".

وأشار أوليري إلى أن "رايان إير" تتوقع الآن استلام 30 طائرة جديدة من طراز "ماكس" الصيف المقبل، غير أن ذلك سيؤدي إلى تقليص معدل نموها من 7% إلى 3% خلال العام المالي 2021.