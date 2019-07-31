الصين تعلق رحلات الأفراد إلى تايوان

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستعلق اعتبارا من الأول من أغسطس منح تأشيرات مرور للسياح الأفراد في الصين الراغبين بزيارة تايوان، في ما قد يشكل ضربة اقتصادية قاسية للجزيرة.

وأتاح برنامج لمواطنين صينيين في 47 مدينة في البر الصيني طلب الحصول على أذون لزيارة تايوان بشكل منفرد وليس ضمن مجموعات سياحية.

لكن وزارة الثقافة والسياحة الصينية قالت في بيان متقضب إنه سيتم تعليق منح الأذون اعتباراً من الخميس "بسبب العلاقات الحالية على جانبي المضيق"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توتراً شديداً منذ أن تولت الرئاسة في الجزيرة في 2016 تساي اينغ وين، التي ترفض مبدأ الوحدة بين الصين وتايوان الذي تصر عليه بكين.

وفي إجراءات عقابية قطعت بكين الاتصالات الرسمية وعززت التمارين العسكرية، وصعَّدت الضغوط الاقتصادية على الجزيرة.