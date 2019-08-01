"الإمارات" ضمن الخمسة الكبار عالمياً بنقل الركاب والشحن

حلت شركة طيران الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث طن الشحن لكل كيلومتر في الرحلات المجدولة، بـ12.7 مليار، بعد شركة فيديكس بـ17.5 مليار، وذلك وفقاً للتقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" والخاص بالإحصائيات العالمية للنقل الجوي لعام 2018، والذي يسلّط الضوء على الكفاءة المتزايدة في مجال الربط الجوي وتطوره المتواصل.

كما حلت الشركة في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث إجمالي الكيلومترات المقطوعة في رحلات الركاب المجدولة بنحو 302.3 مليار كيلومتر، بحسب صحيفة "البيان".

وجاءت شركة الخطوط الجوية الأميركية في المرتبة الأولى بـ330.6 مليار كلم، ثم خطوط دلتا الجوية بـ330 ملياراً، ثم الخطوط الجوية المتحدة بـ329.6 مليار، وفي المرتبة الخامسة جاءت خطوط ساوث ويست الجوية بـ 214.6 مليار كلم.

ووفقاً لإحصائيات "إياتا"، سافر 4.4 مليار راكب جواً خلال عام 2018، محققة زيادة بنسبة 6.9% عن عام 2017، وسجلت معدلات الإشغال مستويات غير مسبوقة بنسبة 81.9% على متن الرحلات الجوية، وتحسنت الكفاءة في استهلاك الوقود بما يزيد على 12% بالمقارنة مع عام 2010، وانخفضت الكلفة الحقيقية للنقل الجوي إلى أكثر من النصف خلال السنوات الـ20 الأخيرة إلى حوالي 0.78 دولار لكل طن شحن متاح في الكيلومتر.