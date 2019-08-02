ارتفاع زوار البترا الأردنية 32% خلال 7 أشهر

ارتفع عدد زوار مدينة البترا الأثرية إلى 591481 زائراً من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مقارنة مع 449324 زائراً للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 142157 زائراً بنسبة نمو بلغت 32%، وفق إحصائيات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

ووصل عدد زوار البترا من السياح الأجانب خلال الشهور السبعة من العام الحالي إلى 515475 زائراً بنسبة نمو بلغت 48%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها عدد الزوار 349224 زائراً.

وشهد شهر يوليو، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد زوار المدينة الوردية، إذ استقبلت 58233 زائراً من مختلف الجنسيات منهم 41446 زائراً أجنبيا، في حين بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 16158 زائراً، وبلغ عدد الزوار من الرحلات الطلابية 629 زائراً لتشكل نسبة الزيادة في أعداد الأجانب 56% والزيادة لعدد الزوار الإجمالي 38%.

وبحسب أرقام سلطة إقليم البترا، زار البترا في شهر يوليو من العام الماضي 42094 زائراً، منهم 26518 زائراً أجنبيا، وبلغ عدد الزوار العرب 14921 زائراً وزوار الرحلات الطلابية 655 زائراً.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم سليمان الفرجات، الخميس، إن التطور الذي تشهده الحركة السياحية في البترا، والارتفاع الملحوظ في أعداد الزوار من جميع الجنسيات يدعو إلى تكثيف الجهود للنهوض بالخدمات السياحية والبنية التحتية التي تخدم الزائر والمواطن في مدينة البترا على حدٍ سواء.

وأشار إلى أن من أهداف السلطة تنويع المنتج السياحي في مدينة البترا وإطالة مدة إقامة السائح من خلال توفير المشاريع اللازمة لذلك، وعدم الاعتماد على السياحة الأثرية وحدها، حيث تخطط السلطة لإنشاء عدة مشاريع من أبرزها: قصر المؤتمرات لجذب سياحة المؤتمرات للمنطقة.

وأضاف أن السلطة منحت 7 فنادق جديدة موافقات رسمية من مختلف درجات التصنيف السياحي وهي حاليا في مراحل الإنشاء، وستعمل على زيادة الغرف الفندقية بحوالي 500 غرفة، منها سيباشر باستقبال السياح خلال العام الحالي ومنها خلال العام المقبل، مع حاجة المنطقة إلى مزيد من الغرف الفندقية بالتزامن مع الزيادة الواضحة والملحوظة لأعداد الزوار من مختلف دول العالم.