رأس الخيمة بين أفضل وجهات الخريف السياحية

حلت إمارة رأس الخيمة في قائمة أفضل وجهات عطلات الخريف نشرها موقع "وومان مان هوم" في مصاف وجهات عطلات عالمية عريقة مثل كريت في اليونان وقبرص وتركيا وتونس والهند.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "البيان"، إن رأس الخيمة هي المكان الذي يذهب إليه سكان الإمارات طلباً للاسترخاء والسكينة، حيث توفر المدينة جواً مثالياً من الهدوء والسكينة للاستجمام والاسترخاء.

وتوفر فنادق رأس الخيمة، خيارات متنوعة من حمامات السباحة، والشواطئ وملاعب الغولف، والمراكز التجارية، بجانب خيارات الاستمتاع بربوع الطبيعة ومن بينها أعلى جبل في الإمارات - جبل جيس - الذي يتمتع بإطلالة جميلة.