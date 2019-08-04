تبوك.. فرص استثمار للسعوديين بمهرجان الفاكهة والورود

قدمت أمانة منطقة تبوك عبر ركنها الخاص بمهرجان الورد والفاكهة، العديد من البرامج والمبادرات التي جاء من أهمها الفرص الاستثمارية المعلن عنها التي تنوعت ما بين أنشطة فندقية وصحية ومجمع تجاري وخدمات سيارات ومواقع رياضية ومركز ترفيهي، إضافة إلى تمكين زوار المهرجان من التعرف على مبادرة الأمانة التي تهدف لزراعة 2000 شجرة بمنازل المواطنين بمدينة تبوك.

وأوضح مدير عام إدارة صيانة الحدائق والمنتزهات بأمانة تبوك المشرف على جناح الأمانة بالمهرجان المهندس مهدي العطوي أن المشاريع الاستثمارية المطروحة يشترط فيها وجود سجل تجاري ساري المفعول بذات النشاط إضافة إلى ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة ساري المفعول، مشيراً إلى أن مشاركة الأمانة جاءت دعما للمهرجان ولما يشكله من أهمية على اعتبار أنه النافذة الواسعة للقاء الأهالي وفرصة لتعريفهم بما تقدمه الأمانة وتبذله من جهود لخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وقال: يستعرض الجناح إلى جانب الفرص الاستثمارية المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها حالياً بالإضافة إلى مبادرة الأمانة المتمثلة بزراعة عدد 2000 شجرة لدى المواطنين.

كما تشارك وكالة الخدمات بإدارات تعرض محتوى توعوي ومنها إدارة صحة البيئة وممثلهم قسم المختبر البيئي الذي يعرض طرق المحافظة على سلامة الغذاء وخطر المضافات الغذائية بالإضافة إلى سلامة اللحوم، كما تشارك الإدارة العامة لصيانة الحدائق والمنتزهات بعرض أعمالها المتمثلة بمراحل تنفيذ سجادة الورود والتي حوت أكثر من مليون زهرة.

وأضاف: يقيم الجناح يوميا مسابقة لزوار المهرجان للتعرف على أنواع الأشجار الملائمة لبيئة منطقة تبوك إضافة إلى شرح عن أنواع الزهور الحولية وطرق العناية بها، مبينا أن الأمانة لازالت تستقبل المشاركات في مسابقتها التي أعلنت عنها سابقا والمتمثلة في أجمل صورة لمهرجان هذا العام.