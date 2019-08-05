1.2 مليون زائر إلى أبوظبي خلال الربع الثاني بنمو 6.8%

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً على مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2019، ما ساهم في تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الزوار بلغ 1.2 مليون شخص في الفترة الممتدة من إبريل إلى يونيو، بزيادة قدرها 6.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ إيرادات الفنادق في الربع الثاني ارتفعت إلى 1.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 3.7% عن العام السابق، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

منذ مطلع العام حتى تاريخه شهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية تحسناً قوياً في أدائها، حيث وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون، بزيادة مقدارها 3.5% عن عام 2018، فيما بلغت عوائد الفنادق 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.6%.

وتشير الإحصاءات أيضاً إلى نمو قياسي في أداء المؤشرات الفندقية الأخرى، حيث ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17,6%، وارتفع إيراد الغرفة المتاحة بنسبة 10.7%، فيما سجل معدل سعر الغرفة ارتفاعاً نسبته 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.