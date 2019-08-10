ازدحام المطارات في الإمارات عشية إجازة عيد الأضحى

شهدت مطارات الإمارات ازدحاماً كبيراً عشية بدء إجازة عيد الأضحى (مساء الخميس والجمعة)، حيث بدت الطرق المؤدية إلى المطارات أكثر ازدحاماً من قبل الراغبين في السفر لقضاء إجازة العيد في بلدانهم الأم، وحرص المسافرون على الوصول إلى المطارات قبل موعد الرحلات بساعات، لإنجاز كافة إجراءات السفر بسلاسة.

وأعلنت مطارات الإمارات كافة، حالة الاستنفار لتذليل كافة العقبات أمام المسافرين، من خلال تسهيل الوصول إلى ساحة الانتظار إلى المطار وتوفير كافة الوسائل الإرشادية وأجهزة تحميل الحقائب والدخول بسلاسة إلى نوافذ إنجاز عمليات وزن الحقائب والجوازات، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وبحسب العادة تشهد المطارات في الإمارات خلال الأعياد والمناسبات، رغبة أعداد كبيرة من المقيمين في السفر لقضاء إجازة العيد أو السفر بغرض السياحة، الأمر الذي يستدعي رفع جاهزية كافة الطرق والمرافق في المطارات لتسهيل إجراءات السفر.

وحظيت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة بالحصة الأكبر من المسافرين أمس باعتباره نهاية الأسبوع والتي تتصل بإجازة عيد الأضحى، وسجلت عشرات الآلاف من المسافرين.

ووفقاً لسجل حجوزات طيران الإمارات، فإن حركة المسافرين وصلت أمس الجمعة إلى الذروة، حيث توقعت إدارة المطار أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 100 ألف مسافر.