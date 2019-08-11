الإمارات تنظم القمة العالمية للاستثمار في الطيران يناير المقبل

تنظم الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات خلال شهر يناير المقبل القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة، إن القمة ستعقد في مدينة دبي في الفترة من 27 إلى 29 يناير تحت شعار "تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار" بمشاركة أكثر من 200 مستثمر في القطاع.

وأضاف السويدي للصحافيين في وقت سابق أن القمة ستبحث أبرز الفرص الاستثمارية في مجال الطيران بقطاعاته المختلفة على مستوى العالم.

وأوضح أن الاستثمارات في مجال الطيران تعد أكثر حيوية من أي وقت مضى، كما تشهد تطوراً متسارعاً وملحوظاً في الوقت الحاضر نظراً لما يتمتع به الطيران الإقليمي من مزايا اقتصادية متعددة تشجع السياحة وتعمل على تحسين سبل الاتصال الحضاري على مستوى المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وعزا السويدي النمو السريع للطيران إلى العديد من العوامل، ومنها ازدهار السياحة وانخفاض أسعار تذاكر الطيران وارتفاع الدخل المتاح مع اتساع رقعة الطبقة المتوسطة في المجتمع.

وقال: "يمثل الطيران ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات. أما على الصعيد الإقليمي، تقود دولة الإمارات صناعة الطيران باستيعابها حجم هائل من حركة المسافرين والبضائع كل عام".

وأشار إلى أن "الإمارات تتصدر دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية بأنواعها كافة من خلال إبرام اتفاقيات مع 160 دولة في مختلف قارات العالم".