"البريطانية" تختار دبي لتشغيل أولى طائراتها إيه 350

اختارت شركة الخطوط الجوية البريطانية خط لندن دبي للتشغيل الرسمي لأولى طائراتها من طراز إيرباص إيه 350 وذلك اعتباراً من الثاني من سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" أن الخطوط البريطانية استلمت أول طائرة ايه 350 والتي تحتوي على أحدث جيل من مقاعد الدرجة الأولى "كلوب سويت"، يوم 29 يوليو الماضي.

وطارت الطائرة الجديدة منذ استلامها لمسافة 15400 ميل بين مطاري هيثرو ومدريد في رحلات تجريبية من دون ركاب، قامت خلالها بالإقلاع والهبوط 40 مرة، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن بيان للشركة البريطانية.

كما قامت الشركة البريطانية بتجربة على رحلة طويلة في مطار هيثرو، ما وفر لطاقم الطائرة وفريق الخدمة والترفيه الفرصة لاكتشاف أي نقاط ضعف قبل التشغيل الرسمي للطائرة بالركاب من لندن إلى دبي.