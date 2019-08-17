أميركا.. تذاكر مخفضة لراغبي المبيت بـ"ديزني وورلد"

تعرض ملاهي والت ديزني وورلد تذاكر مخفضة للزوار راغبي المبيت.

فبدءاً من يوم الجمعة تعرض ديزني وورلد في فلوريدا تذاكر ليومين مقابل 88 دولاراً لليوم، بشرط ألا يدخل مشتريها المتنزه قبل الثانية عشرة مساء.

ويعتبر ذلك تخفيضاً بنسبة 25 بالمئة من السعر الأصلي ليوم الجمعة الذي يبلغ 116 دولارا.

وتسري تذاكر المبيت على المتنزهات الأربعة بديزني وورلد. وتتباين الأسعار تبعاً للشهر والأسبوع واليوم، وفق نظام الأسعار المتباينة المتبع في ديزني وورلد. ويسري العرض حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي هذه الخطوة فيما تستعد ديزني وورلد لافتتاح متنزه ستار وورز (حرب الكواكب) المرتقب نهاية الشهر الجاري.

وهذا الأسبوع افتتح معرض اتحاد كرة السلة الوطني الأميركي في مجمع المطاعم والتسوق بديزني سبرنغز.