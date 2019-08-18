الهند والسعودية في صدارة السياح إلى دبي والزوار بالملايين

استقطبت دبي نحو 8.36 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب "الألمانية"، فقد قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن هذا العدد يزيد بنسبة فاقت 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت أن متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 76%، وسجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واحتفظت الهند بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسة بعدد زوار لدبي بلغ 997 ألف زائر، رغم تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2% على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت نموا ملحوظاً بنسبة 4.9% خلال عطلة عيد الفطر.

واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، وحافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56% من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20% ، بزيادة وصلت إلى 3% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018.

وتواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر صيني.

وجاءت السوق العمانية في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28% مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر.

وأتت الولايات المتحدة في المركز السابع بعد روسيا بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، تلتها ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5% وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، ثم باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3% من خلال 253 ألف زائر، فيما حلت الفلبين في المرتبة العاشرة بـ 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29%.