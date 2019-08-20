فنادق أبوظبي تسجل 758 ألف نزيل في شهرين

حقق موسم السياحة الصيفية في أبوظبي بداية مبشرة هذا العام مع ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 758 ألف نزيل في شهري مايو ويونيو الماضيين، بنسبة زيادة 6,3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير أداء المنشآت الفندقية بالإمارة عن الربع الثاني من العام الجاري بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ونجحت أبوظبي في تعزيز مكانتها بوصفها وجهة سياحية رائدة على مدار العام، بما في ذلك فصل الصيف، بفضل ما توفره الإمارة من مرافق سياحية وترفيهية مغطاة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة والعروض الجاذبة في مراكز التسوق والعديد من المرافق والمعالم السياحية، بالإضافة إلى العروض على أسعار الفنادق، التي تسهم بشكل كبير في جذب الزوار لأبوظبي.

وتعتبر أجواء الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها الإمارات من أبرز عوامل الجذب الرئيسة للسياح من مختلف دول العالم، حيث تحتل العاصمة أبوظبي المرتبة الأولى عالمياً كونها أكثر المدن أمناً في العالم.

ويشكل تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر من كل عام عاملاً مهماً في زيادة تدفق السياح إلى الإمارة خلال موسم الصيف، لا سيما من العائلات التي تتوفر أمامها فرصة للاستفادة من خصومات الصيف الكبيرة في مراكز التسوق ضمن «موسم عروض صيف أبوظبي»، إلى جانب مبادرة «أذواق العاصمة»، التي توفر باقة من الصفقات المميزة في المطاعم ومرافق الأطعمة والمشروبات.

وتعد أبوظبي وجهة سياحية مثالية لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، حيث تحتضن العديد من الوجهات الترفيهية العائلية المميزة، منها جزيرة السعديات التي تعد من أهم المشاريع السياحية في الدولة وتستقطب عدداً كبيراً من الزوار بشكل سنوي من أنحاء العالم كافة، نظراً لتمتعها بأنشطة ذات طابع سياحي، إضافة إلى الفنادق الفخمة التي تميزها عن غيرها من المناطق في الإمارة، وشاطئ السعديات الخلاب.