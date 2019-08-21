نصف مليون مسافر متوقع عبر "طيران الإمارات" بـ 10 أيام

تتأهب طيران الإمارات لاستقبال أعداد قياسية من المسافرين العائدين إلى دبي بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك، وحسب سجل الحجوزات فإن الأعداد المتوقعة للقادمين على رحلات الناقلة خلال الفترة بين 20 أغسطس الجاري ومطلع سبتمبر المقبل ستزيد على نصف مليون شخص غير مسافري "الترانزيت".

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: "ذروة حركة السفر الآن تتركز على القادمين واتخذنا جميع الإجراءات لضمان وصول عملائنا إلى دبي وإنهاء جميع إجراءاتهم بمنتهى السهولة والسرعة"، بحسب صحيفة البيان.

وعلى صعيد آخر، حافظت طيران الإمارات على صدارتها الإقليمية، كأكثر الأسماء التجارية شعبية في منطقة الشرق الأوسط، في تقييمات المؤشر لدولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر "صحة العلامة التجارية" الصادر عن يوغوف براند إندكس.

وتستند التصنيفات على درجات مقياس براند إندكس، والذي يقوم بقياس الحالة الصحية بشكل عام للعلامات التجارية.

ويقوم المؤشر بالأخذ بعين الاعتبار انطباعات المستهلكين عن العلامة التجارية بشكل عام من ناحية الجودة، القيمة، الانطباعات، السمعة، الرضا، وعمّا إذا كانوا سيقومون بنصيحة الآخرين بها.