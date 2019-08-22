100 مليون سائح.. خطة السعودية لتصبح ضمن أكبر 5 دول سياحية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف، أحمد الخطيب، أن المملكة قادمة وبقوة، ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، مستشهدا في ذلك بما ذكره ولي العهد في أكثر من مكان، لافتًا إلى أن المملكة تستهدف الوصول إلى عدد 100 مليون سائح.

وقال: "إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أشاع ثقافة مهنية جديدة أسهمت في تحريك نقلات نوعية في مختلف قطاعات الدولة، حيث تراجعت البيروقراطية وأصبحت روح الفريق الواحد تسود"، معتبرًا "أن السياحة باعتبارها رافدا اقتصاديا رئيسا من المجالات التي تحظى بدعم القيادة وتتطلب أن يسعى رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها"، مؤكدًا أن مواسم السعودية سوف تشهد على مدى الخمس سنوات القادمة نقلة نوعية وفق الخطط المرسومة لها، وفق ما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأبان أن الطائف شهد خلال أقل من أسبوعين أكثر من 750 ألف زائر، وهذا الأمر عامل محفز على بذل المزيد من الجهد لإثراء السوق بالأفكار التي تعزز الهوية العربية التي تكتسب أصالتها من سوق عكاظ، مثنياً على جهود العاملين في موسم الطائف من هيئة السياحة ومن شركائها في القطاعين الحكومي والخاص .

وقال: "إن الطائف يليق بها أن تحمل لقب "مصيف العرب"، إذ تتمتع بكل مقومات السياحة الطبيعية التي تؤهلها لأن تحتل مكاناً بارزاً في خارطة السياحة في المملكة، وهذا الأمر حاضر عندما بدأ التخطيط لموسم الطائف بوصفه أحد مواسم المملكة"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب استمرار الجهود من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات لتحويل الطائف إلى وجهة جاذبة للسيّاح.

وحول سوق عكاظ، أكد الخطيب أن سوق عكاظ يعيش هذا العام نقلة كبيرة، إذ تضاعف استيعاب السوق للزوار، كما شهد السوق مزيدا من الفعاليات التي تثري التجربة السياحية للزائر، وتقدم له مزيداً من المعلومات والمتعة والسعادة، وتقوم الفعاليات بالتجسير بين ثقافة العرب وتراثهم وصناعاتهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية في الماضي والحاضر.

وأشار إلى أن سوق عكاظ يحتوي في حلته الجديدة هذا العام على "حي العرب" الذي يضم 11 دولة عربية، والسوق التاريخي، وفتيان عكاظ، وفرسان عكاظ، وساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، مع تطوير جادة عكاظ، إضافة إلى إثراء المنطقة المخصصة للأسر المنتجة، والمطاعم، والمقاهي، إلى جانب المسرح الرئيسي الذي يستوعب 2800 مشاهد.