مشروع سياحي ضخم في ولاية سكيكدة بالجزائر

تفقد وزير السياحة والصناعات في الجزائر عبد القادر بن مسعود، أكبر مشروع سياحي في البلاد بولاية سكيكدة.

ويعتبر المشروع السياحي الضخم شراكة بين الجزائر والسعودية. وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى نحو 1800 سرير، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأكد بن مسعود في تصريحه خلال زيارته للولاية أن مستقبل السياحة سيكون في الجزائر بحكم الأمن و الاستقرار الذي تعيشه.

وقال بن مسعود إن الجزائر اليوم تعرف حالة استقرار وهي بين أيادٍ أمنة، والمستقبل سيكون للفئة الشباب للاستثمار في كل القطاعات خاصة السياحة.

بموازاة ذلك، أكد بن مسعود أن ولاية سكيكدة بها 59 مشروعا سياحيا قيد الإنشاء بطاقة استيعابية تقدر بـ5 آلاف سرير.

وبلغت الميزانية الإجمالية لهذه المشاريع حسب ذات المسؤول 53 مليار دينار.