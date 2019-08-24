ارتفاع أعداد السياح الصينيين الوافدين للإمارات

نجحت الإمارات في استقطاب شريحة مهمة من الزوار الصينيين، وذلك بفضل تنوّع المنتج السياحي، التي تقدمه مختلف المناطق في الدولة إضافة إلى التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة في ما يتعلق بالتأشيرات.

وبحسب صحيفة البيان، فقد كان لتسهيل التأشيرات، أثر كبير في زيادة التدفقات السياحية الصينية إلى الإمارات خلال السنوات الأخيرة، والذين شكلوا حوالي 2.3 مليون زائر صيني إلى دبي خلال 5 سنوات.

وتعتبر الصين واحدة من أكبر 10 أسواق مصدرة للزوار إلى دبي، حيث يستفيد عدد متزايد من الزوار الصينيين من إجراءات الحصول على تأشيرات دخول عند الوصول لأي من منافذ الإمارات.

وبلغ عدد الزوار إلى دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 4.7 ملايين زائر، من بينهم 258 ألف زائر من الصين، بزيادة 12% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد الزوار الصينيين إلى أبوظبي 433 ألف سائح في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر، إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص نجحت في تعزيز مكانتها في السوق السياحي الصيني، نتيجة لمجموعة من العوامل، منها تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه دبي ونجاح الإمارات في استقطاب الشركات الصينية للمشاركة في المعارض المحلية، إضافة إلى استضافة المؤتمرات والاجتماعات العالمية لهذه الشركات، كما لعب قرار مجلس الوزراء منح تأشيرات دخول من مطارات الدولة للزوّار من الصين دوراً كبيراً في تدفق الوفود السياحية الصينية إلى دبي.