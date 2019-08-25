نمو عدد المسافرين عبر مطار الشارقة 14.3% لـ7.9 مليون

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/ تموز ليصل إلى 7.9 مليون مسافر مقارنة بـ 6.9 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 14.3%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المطار.

وتعامل المطار مع نحو 1.263 مليون مسافر خلال شهر يوليو/ تموز الماضي مقابل 1.150 مليون مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنمو 10% مواصلاً تسجيل معدلات نمو ممتازة منذ بداية العام، وذلك استكمالاً للنجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يضعه ضمن قائمة أكثر المطارات نمواً في عدد المسافرين على مستوى المنطقة، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وفيما يتعلّق بحركة الشحن، ارتفع حجم الشحن الجوي ليسجل 91239 طناً مقارنة بـ75998 طناً خلال السبعة أشهر ذاتها من العام 2018 وبنمو 20%، بينما وصل حجم مناولة الشحن 49613 بنمو بلغ 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي وصل إلى 46420 طناً، ووصل حجم الشحن البحري الجوي 9464 طناً مقارنة بـ 7924 طناً منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/ تموز وبنمو 19.5%.

وقد أسهمت مواسم الأعياد والعطل الصيفية وقيام شركات الطيران بتشغيل محطات جديدة في تحقيق هذا النمو القياسي الذي أحرزه مطار الشارقة منذ بداية العام.