رئيس "6 فلاغز" للعربية:توقعات بافتتاح المشروع مطلع 2023

أكد رئيس شركة "6 فلاغز" الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية ديفيد مكيليبس أن تطوير مشروع "6 flags" سيستغرق نحو 4 سنوات، وسيتم افتتاحه مطلع 2023.

ولفت، في مقابلة مع العربية، إلى "وجود شراكة مع جامعة central florida وكلية rosen hospitality management وهي الكلية الأولى على مستوى العالم في إدارة الفنادق".

وتابع: "سنرسل الأكاديميين من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة للدراسة والتخصص في هذا المجال. وخلال فصل الصيف سيقومون بالعمل في 6 فلاغز وسيستمر هذا على مدار الأعوام الدراسية، لذلك عند الانتهاء والتخرج في الكلية، سيكون لديهم العديد من سنوات الخبرة في المشروع، وسيتثنّى لهم العمل في 6 flags بمناصب إدارية".

ونوه بأن المنتزه سيكون فريداً من نوعه والأكبر على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستوعب نحو 10 إلى 15 ألف شخص يومياً، "بالطبع هذا الرقم لن يكون دقيقاً تماماً، ربما يكون متقلباً قليلاً، ولكن نحن نقوم ببناء هذا المنتزه ليستوعب من 10 إلى 15 ألف شخص يوميا".