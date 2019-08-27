فنادق دبي تستعد لـ"إكسبو 2020" بأرقام ضخمة.. كيف؟

أضاف القطاع الفندقي في دبي 33.81 ألف غرفة فندقية، منذ الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 في نوفمبر 2013 وحتى النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسط توقعات بإضافة نحو 7 آلاف غرفة أخرى خلال النصف الثاني من 2019 وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2020.

وأظهرت بيانات "سياحة دبي" ارتفاع إجمالي عدد الغرفة الفندقية في دبي من 84 ألفاً و434 غرفة في نهاية عام 2013 إلى 118 ألفاً و345 غرفة بنهاية شهر يونيو 2019 بنمو 40%، وبمتوسط نمو سنوي مركب قدره 8%، ويتوقع أن تلامس حاجز الـ 120 ألف غرفة قبل عام على انطلاق إكسبو 2020.

وأفادت البيانات ارتفاع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة من 611 منشأة بنهاية عام 2013 إلى 714 منشأة بنهاية يونيو الماضي، بإضافة 103 منشآت جديدة، وبنمو 16.8%، وبمتوسط 20 منشأة جديدة سنوياً، كانت الحصة الأكبر منها للفنادق من فئة الخمس والأربع نجوم، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الغرف الفندقية في دبي، بحلول موعد إكسبو 2020 دبي المقرر في 20 أكتوبر من العام المقبل، إلى نحو 125 ألف غرفة فندقية لاستيعاب الأعداد الضخمة من زوار المعرض من خارج الدولة، والذين يشكلون وفقاً للتقديرات نحو 70% من إجمالي زوار الحدث، المتوقع قيامهم بنحو 25 مليون زيارة طول فترة المعرض الممتدة لستة أشهر.

وتشير التوقعات الأولية إلى ارتفاع عدد الليالي الفندقية المحجوزة من نحو 30.13 مليون ليلة فندقية بنهاية عام 2018، وحوالي 35.5 مليون ليلة متوقعة في عام 2019، إلى نحو 55 مليون ليلة سياحية في عامي 2020 و2021، بدعم من إكسبو 2020 دبي الذي يقام خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل من 2021، وفقاً لتقديرات خبراء في القطاع السياحي.

وتوقعوا أن يرتفع عدد زوار دبي خلالها انعقاد إكسبو 2020 إلى ما يتراوح بين 600 إلى 700 ألف زائر أسبوعياً، مقارنة مع ما يتراوح بين 350 ألفا إلى 400 ألف زائر خلال الأسبوع في الوقت الراهن، مؤكدين أهمية الطاقة الاستيعابية الجديدة للقطاع الفندقي في دبي لتلبية الطلب الضخم المتوقع خلال فترة إكسبو.

وأظهرت البيانات تسارعاً في وتيرة الافتتاحات الفندقية الجديدة في دبي منذ منتصف العام الماضي، في الوقت الذي توقعت فيه مؤسسة "أس تي آر" المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية أن يسهم اقتراب موعد إكسبو 2020 دبي في زيادة المعروض من الغرف الفندقية في الإمارة، بشكل لافت، خلال العام 2019.

وشهد العام الجاري إعلان العديد من المجموعات الفندقية عن افتتاح عدد كبير من المنشآت الجديدة، ضمن مختلف الفئات، خاصة ضمن الفئات من 3 حتى 5 نجوم.

ووفقاً للبيانات نصف السنوية التي أعلنتها مؤخراً سياحة دبي، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية 118.34 ألف غرفة موزعة على 714 منشأة فندقية، حتى نهاية شهر يونيو 2019 بزيادة 6%، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالقطاع السياحي.

كما يدل هذا التناغم بين العرض والطلب على الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين الذين يفضلون الإقامة في الفنادق.