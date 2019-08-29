هيئة الترفيه السعودية تطلق حزمة تراخيص جديدة

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في السعودية حزمة جديدة من التراخيص، التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية.

يذكر أن المئات من المستثمرين والمهتمين بقطاع الترفيه وأصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة، زاروا المعرض التعريفي الخاص بهذه المناسبة، الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واطلع المستثمرون على نماذج توضيحية لآلية الحصول على التراخيص، كما استمعوا من موظفي الهيئة لإجابات وافية حول الاستفسارات التي تتعلق بالمنظومة الجديدة.

وفي هذا السياق، قال ماجد الحكير رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه في مجلس الغرف السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع وتنظيم سوق الترفيه، بعدما كان في السابق يخضع لعدة جهات حكومية والبلديات والدفاع المدني وهيئة المواصفات، اليوم باتت كلها تحت مظلة واحدة لتمكين المستثمرين في قطاع الترفيه.

ولفت إلى أن الترفيه لا يشمل صناعة معينة، بل يشتمل على "الفعاليات الترفيهية، والعروض، والأنشطة، والملاهي، والمراكز الترفيهية، وإدارة الحشود، ويرسل رسالة تطمين للمستثمر الجاد حول ضبط الجودة".