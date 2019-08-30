شركات طيران تزيد رحلاتها إلى دبي استعداداً لـ"إكسبو 2020"

تخطط شركات طيران عالمية وإقليمية لزيادة رحلاتها المباشرة إلى دبي، اعتباراً من نهاية العام الجاري، استعداداً لـ"إكسبو 2020 دبي"، الذي يتوقع أن يشكل بداية جديدة لنمو مستدام للحركة الجوية وعدد المسافرين وقطاع الطيران بشكل عام في الدولة، واستمرارية هذا النمو على المدى الطويل، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وكشف الطيران الكندي (إير كندا) أمس، عن خططه لزيادة رحلاته المباشرة إلى دبي من تورنتو، نهاية العام الجاري، استعداداً لإكسبو 2020 دبي، حسب ما أفاد حساب إير كندا لإكسبو 2020 على تويرت، وذلك بعد أربع سنوات من إطلاق الشركة رحلاتها المباشرة بين تورنتو ودبي في نوفمبر 2015 بواقع 3 رحلات في الأسبوع.

وتزامن إعلان الطيران الكندي عن خططه لزيادة رحلاته إلى دبي، مع استقبال مطار دبي الدولي، أمس، الرحلة الافتتاحية التي تسيرها الناقلة (تشاينا ايسترن) قادمة من مدينة شيان الصينية العريقة، مفتتحة بذلك خطاً جديداً يربط بين المدن الصينية ودبي، حيث ستقوم الناقلة بتشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين دبي وشيان إلى جانب مدينتي شنغهاي وكينجداو الصينيتين، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي يخدمها مطار دبي الدولي حالياً إلى 247 وجهة حول العالم، من خلال أكثر من 70 شركة طيران دولية.

وقال سيف السويدي لصحيفة "الاتحاد": إن إكسبو دبي 2020 يشكل بداية جديدة لنمو مستدام للحركة الجوية وعدد المسافرين وقطاع الطيران بشكل عام في الدولة، واستمرارية هذا النمو على المدى الطويل، لافتاً إلى أن تأثير "إكسبو" الاقتصادي لن يقتصر فقط على 6 أشهر، بل يستمر إلى ما بعد ذلك، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاع الطيران.

وأضاف السويدي: "متفائلون بنمو القطاع بسبب قرب إكسبو 2020 إضافة إلى تحسن الأوضاع التي أثرت على النمو بقطاع الطيران"، مشيراً إلى قدرة البنية التحتية لقطاع الطيران بالدولة على التعامل مع أي زيادة محتملة في الحركة الجوية.

ومنذ بداية العام الجاري، استقبل مطار دبي الدولي عدداً من شركات الطيران الجديدة التي بدأت تسيير رحلات مباشرة إلى دبي للمرة الأولى، خاصة من السوقين الصيني والهندي اللذين يستحوذان معاً على نحو 17.5% من إجمالي المسافرين عبر مطار دبي، بالإضافة إلى قيام ناقلات أخرى بربط مطار دبي بوجهات جديدة للمرة الأولى في الصين والهند.

وشملت هذه الرحلات إلى جانب رحلة "تشاينا ايسترين" القادمة أمس من مدينة شينان الصينية، رحلة الناقلة الهندية (فيستارا)، والتي تضيف من خلال رحلتها اليومية المباشرة المزيد من خيارات السفر بين مومباي ودبي لخدمة عشرات آلاف المسافرين الذين يسافرون بين هاتين المدينتين على مدار الساعة، ليرتفع عدد شركات الطيران الهندية التي تخدم حركة السفر بين دبي والمدن الهندية إلى ست ناقلات تسير 370 رحلة أسبوعياً إلى 21 وجهة ومدينة هندية. كما استقبل مطار دبي في نهاية شهر يوليو الماضي، الرحلة الافتتاحية لشركة جو اير من مدينة كانور في ولاية كيرالا جنوب الهند.

كما رحبت مطارات دبي، في منتصف شهر يوليو الماضي، بالرحلة الافتتاحية للناقل الوطني الهندي خطوط (إير إنديا).

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، استقبلت مطارات دبي الرحلة الافتتاحية لخطوط تشاينا ايسترن إلى مطار دبي الدولي قادمة من مدينة تشينغداو، وهي واحدة من ثلاث رحلات أسبوعياً تسيرها تشاينا ايسترن بين دبي وتشينغداو لتضاف إلى بقية الرحلات التي تسيرها الناقلة للربط بين مطار دبي الدولي ومدينتي شانغهاي وكونمينغ الصينيتين.