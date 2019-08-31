الصينيون والبريطانيون يتصدرون نزلاء فنادق أبوظبي

اعتلى الصينيون قائمة نزلاء فنادق أبوظبي من الأسواق الخارجية من فئة الخمس نجوم خلال الربع الثاني من العام الجاري، في وقت استطاع الهنود تصدر قائمة فنادق في الفئات بين النجمة والأربع نجوم وفئة الشقق الفندقية "ديلوكس" بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن السوق المحلي يستحوذ بشكل مستمر على النسبة الأكبر من معظم فئات فنادق أبوظبي بنسب تتراوح بين 22 إلى 33% من إجمالي فنادق العاصمة.

ويأتي السوق البريطاني كثاني سوق في قائمة نزلاء الأسواق الخارجية بفنادق أبوظبي من فئة الخمس نجوم، يليهم السوق الأميركي، ثم الهندي والألماني بحسب صحيفة الاتحاد.

وتفصيلاً حول فنادق الأربع نجوم، فيأتي السوق الصيني بعد الهندي، ثم الفلبيني يليه البريطاني ثم المصري، أما الفنادق التي تتراوح فئاتها بين النجمة والثلاث نجوم، فيأتي بعد السوق الهندي السوق الفلبيني ثم المصري يليه الباكستاني ثم البريطاني.

وحول الشقق الفندقية من فئة «الديلوكس، فيأتي السوق الأميركي بعد الهندي ثم البريطاني يليه السعودي ثم الفلبيني، والشقق من فئة «السوبريير» فيأتي السوق الفلبيني ثم السعودي يليه المصري ثم العُماني، أما الشقق من فئة "ستاندرد" فالسوق الهندي يعتلي القائمة، يليه السوق المحلي، ثم الفلبيني يليه الباكستاني ثم النيبالي يليه المصري.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت فنادق الأربع نجوم أعلى معدلات إشغال ضمن الفنادق المصنفة بفئة النجوم بواقع 78%، أما الشقق الفندقية من فئة الديلوكس، فسجلت أعلى معدلات إشغال بواقع 82%، وسجلت فنادق الخمس نجوم 65% في الإشغال، وفنادق بين النجمة إلى ثلاث نجوم 73%.

وحول معدلات أسعار الفنادق، فبلغ معدل سعر فنادق الخمس نجوم بالنصف الأول من العام 557 درهماً، والأربع نجوم 256 درهماً، والفئات بين النجمة والثلاث نجوم 208 دراهم، أما الشقق الفندقية، فبلغ معدل سعر الشقق "الديلوكس" 322 درهماً، ومن فئة "سوبيريير" 218 درهماً، ومن فئة "ستاندرد" 197 درهماً.