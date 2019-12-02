العيد الوطني يرفع نسبة الإشغال بفنادق الإمارات إلى 100%

ترفع إجازة اليوم الوطني إشغال فنادق في الإمارات إلى 100% لتكون حصة السياحة المحلية الأكبر من نزلاء الفنادق في تلك الإجازة، بحسب عاملين في فنادق.

وتقدم الفنادق عروضاً وحزماً خاصة بمناسبة اليوم الوطني تستهدف السوق المحلي تتضمن خصومات على المرافق والغرف إلى جانب فعاليات وأنشطة خاصة بالعائلات لهذه المناسبة، في وقت أكد فيه عاملون في الفنادق أن فترة الربع الأخير من العام تشهد بشكل عام طلباً ملحوظاً من السياحة المحلية والدولية.

وقال مدير عام فندق سيتي ماكس رأس الخيمة أحمد طاهر "من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 80% وأن ترتفع إلى الإشغال الكامل خلال إجازة اليوم الوطني حيث تشكل نسبة السياح المحليين نحو 50% من إجمالي النزلاء"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأضاف "أطلقنا عروضاً خاصة لتنشيط السياحة الداخلية تتضمن تقديم خدمات إضافية وخصومات خاصة على أسعار الغرف ومرافق الضيافة".

من جهته، أوضح مدير عام فندق ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل خوان كارلوس رينا كوماس، "مع اقتراب اليوم الوطني الـ48 تم إطلاق العديد من العروض الخاصة بهذه المناسبة".

وأضاف كوماس "شهدنا طلباً قوياً منذ بداية الشهر الحالي على الحجوزات من المقيمين وخاصة العائلات ونتوقع أن يتواصل هذا النمو حتى نهاية العام".

وقال جونزالو رودريغيز المدير العام في فندق ذا إتش دبي "نتوقع ارتفاع الطلب على الغرف ومرافق الضيافة خلال نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوم الوطني خاصة من السوق المحلي حيث تشكل شريحة العائلات النسبة الأكبر".

وفي أبوظبي، قال مدير عام "منتجع وفلل السعديات روتانا" فابريس دوكري: "نتوقع نسب إشغال عالية تزيد بنسبة 20% خلال إجازة اليوم الوطني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نتوقع طلباً كبيراً من السياحة الداخلية، وأن يشهد القطاع الفندقي نسبة حجوزات عالية من المواطنين والمقيمين إلى جانب إطلاقنا لعروض عائلية خاصة وأنشطة متنوعة".

وأضاف "شهدنا حركة تدفقات نشطة مع بداية الربع الأخير من العام ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو في الأشهر القادمة حيث شهدنا السنوات الأخيرة ازدياد الطلب من السياحة الداخلية لقضاء العطلات في أبوظبي وساعد في ذلك جهود دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات العالمية".

من جهته، قال مدير المبيعات والتسويق لدى فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات رينيه ماير، "شهدنا منذ بداية الشهر الحالي زيادة كبيرة في الطلب ونتوقع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال خلال العطلة الطويلة بمناسبة اليوم الوطني لتزيد على 80% ومن المتوقع أن تصل إلى إشغال كامل".

وأضاف "من المتوقع أن تستمر معدلات الإشغال في الارتفاع ما بين 75% و80% بحلول نهاية العام وأغلبية الزوار من سكان دول مجلس التعاون الخليجي".