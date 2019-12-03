بقرض جديد.. إيطاليا تحاول إنقاذ خطوطها الجوية

وافقت الحكومة الإيطالية، على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون يورو (443 مليون دولار) من أجل الحفاظ على استمرار عمل شركة الطيران الوطنية أليطاليا.



وكانت "أليطاليا" تحت سيطرة إدارة حكومية منذ مايو/أيار 2017 وأصبحت القروض الحكومية التي تلقتها منذ ذلك الحين البالغة 900 مليون يورو على وشك النفاد.

وقالت الحكومة، في بيان، إن القرض الجديد، وهو صالح لمدة ستة أشهر، يتعين أن يسمح لمسؤولي "أليطاليا" بمواصلة جهودهم لإعادة الهيكلة والعثور على مشترين لشركة الطيران، وفقاً لوكالة "الأنباء الألمانية".

ووفقاً لخبير صناعة الطيران، أندريا جوريسين، "تخسر "أليطاليا" 500 مليون يورو سنوياً، وفي نهاية سبتمبر/أيلول لم يكن في خزائنها إلا "أكثر قليلاً من 300 مليون يورو".



وكلفت الحكومة شركة السكك الحديدية التي تسيطر عليها الدولة "فيروفي ديلو ستاتو" بقيادة الجهود المبذولة لإنقاذ "أليطاليا" من خلال إعادة التأميم الجزئي، لكنها تحتاج إلى مستثمرين مشاركين.

وانتهت سلسلة من المواعيد النهائية للكونسورتيوم لتقديم عرض استحواذ.

ومن المتوقع أن تحدد الحكومة موعداً آخر بعد أن انتهى الموعد النهائي الأخير في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.