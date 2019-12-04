أفخم مبنى مسافرين بالعالم موجود في دبي.. هذه أسراره

تنفرد دبي بتوفير مبنى للمسافرين من كبار الشخصيات والأثرياء هو الأفخم في العالم على الإطلاق حيث يضم جملة من التسهيلات والمرافق التي لا تتوافر في أي مطار بالعالم.

وبحسب تقرير مصور بثه موقع "بزنس إنسايدر" العالمي بالانجليزية فإن تكلفة استخدام هذا المبنى تصل إلى 11 ألف دولار في الساعة الواحدة، لكنّه يتضمن مرافق وامتيازات غير مسبوقة يمكن بفضلها أن يتحول السفر إلى متعة لا يمكن أن تتوافر في أي مطار آخر بالعالم.

ومن بين التسهيلات المتوفرة في هذا المبنى الخاص بالأثرياء أماكن للنوم، وغرف ألعاب، كما يتوفر بيانو للعزف أو الاستمتاع بالموسيقى الحية في المكان.

وقال متحدث باسم إدارة المبنى، إن هذه الصالة تمتد على 1600 متر مربع، ويوجد فريق خاص في المكان لحمل الأمتعة والحقائب ونقلها الى الأماكن المخصصة، كما يوجد موظفون خاصون يأخذون جوازات السفر ويقومون بإتمام الإجراءات مع إدارة الهجرة وسلطات الجمارك دون أن يضطر المسافرون للوقوف في الطوابير، وبما يضمن أعلى درجات الراحة لهم.

كما لفت المتحدث إلى أنه يوجد بيانو وعازف محترف يقوم بالعمل عليه من أجل توفير مزيد من الراحة والاسترخاء للمسافرين، كما أن العازفة الموجودة في المكان تقوم بتتبع رغبات المسافرين المتواجدين في المكان من أجل عزف المقطوعات التي تتناسب مع أمزجتهم.

ويوجد في المبنى غرفة خاصة لترفيه العائلات تحتوي على شاشة تلفزيون سينمائية يبلغ ثمنها مليون دولار أميركي، بحسب ما أورد تقرير "بزنس انسايدر" الذي اطلعت عليه "العربية نت".

كما يحتوي المبنى على ألعاب وعلى العديد من أدوات الترفيه، بما يجعل أيضاً بعض المسافرين يقومون بتمديد الوقت المخصص لهم داخل المبنى بدلاً من السفر في الوقت المحدد، وذلك في حال رغبوا بذلك، بحسب المتحدث باسم الإدارة.

أما اللافت في هذا المبنى المخصص للأثرياء والمشاهير وكبار رجال الأعمال فهو أن المقهى يقوم بطباعة صورة الشخص على واجهة كوب الــ"كابتشينو" عند تقديمه، حيث يتم طباعة الصورة باستخدام الشوكولا والكاكاو المكون للمشروب، وتظهر الصورة على وجه المشروب الذي يتناوله الشخص، ليرى نفسه في القهوة التي يحتسيها.

يشار إلى أن دبي تستقطب ملايين المسافرين سنوياً بعضهم يقصد دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة نهائية وبعضهم الآخر يهبط في دبي على سبيل المرور في طريقه إلى وجهة أخرى، خاصة أن دولة الإمارات تتميز بموقعها الذي يربط بين المشرق والمغرب، فيما تقول السلطات المحلية في الإمارة إن أكثر من 89 مليون مسافر استخدموا مطار دبي خلال العام الماضي 2018.