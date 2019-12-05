إياتا: الطلب العالمي على النقل الجوي يرتفع 3.4% في أكتوبر

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن بيانات حركة نقل الركاب على مستوى العالم في أكتوبر 2019 تظهر أن الطلب (المقاس بإجمالي إيرادات كيلومترات المسافرين) ارتفع 3.4 %، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وأضاف أن السعة الاستيعابية للطائرات (بكيلومترات المقاعد المتاحة) زادت 2.2%، في أكتوبر، وأن معامل الحمولة ارتفع في أكتوبر تشرين الأول 0.9 نقطة مئوية إلى 82%، وهو مستوى قياسي بالنسبة للشهر.

وذكر الرئيس التنفيذي لإياتا أن حركة نقل الركاب تزداد، وهو أمر إيجابي، والقطاع يواصل أداءه الممتاز في تعظيم كفاءة الأصول كما يظهر في معامل الحمولة القياسي.