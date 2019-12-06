"دبي – هيثرو" ثاني أكبر خط دولي يربط بريطانيا بالعالم

حلّ الخط الجوي، الذي يربط مطار دبي بنظيره البريطاني "لندن – هيثرو" في المركز الثاني، كأكبر المسارات الجوية الدولية بين المملكة المتحدة والعالم الخارجي، مسجلا أكثر من 57 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الجوية ابتداءً من الثاني من ديسمبر الجاري.

وأظهرت بيانات نشرها مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، ومؤسسة "أو إيه جي" البريطانية، المزوّدة ببيانات المطارات وشركات الطيران، أن هذا المسار الجوي الذي جاء بعد خط "جون أف كينيدي"، و"هيثرو"، يكتسب أهمية كبيرة محوراً بارزاً للنقل بين الشرق والغرب، خصوصاً مع تربع مطار دبي الدولي على عرش مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين منذ عام 2014.

وأشارت إلى أن السعة المقعدية على الرحلات الجوية التي تربط بين السوق الإماراتية والمملكة المتحدة، سجلت مستويات نمو كبيرة على مدار السنوات الماضية، في ظل التوسعات المستمرة للناقلات الجوية، وزيادة مستويات تدفق المسافرين عبر هذا المحور المهم، بحسب ما ورد في صحيفة "الإمارات اليوم".

وبينت أن السوق الإماراتية حلت في المركز الثامن كأكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بالمملكة المتحدة، مسجلة نحو 98 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الدولية بين البلدين ومن مختلف المطارات، مشيرة إلى أن الإمارات هي السوق الوحيدة في منطقة آسيا وإفريقيا ضمن قائمة أكبر 10 أسواق من حيث السعة المقعدية إلى المملكة.

ولفتت إلى أن طيران الإمارات حلت في المركز الخامس عالمياً كأكبر الناقلات الجوية إلى المملكة المتحدة، وفقاً لأحدث بيانات السعة المقعدية على الرحلات الدولية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الرحلات الجوية بين المملكة ومنطقة الشرق الأوسط يصل إلى 535 رحلة جوية.

ومع إطلاق طيران الإمارات خدمة "لندن ستانستد" اليومية الثانية في شهر مارس الماضي، وصل عدد رحلات الناقلة بين دبي والمملكة المتحدة إلى 140 رحلة أسبوعياً، حيث تشغل الناقلة ست رحلات يومياً إلى "لندن – هيثرو"، وثلاث رحلات يومياً إلى "لندن – غاتويك" ومانشستر، ورحلتين يومياً إلى بيرمنغهام وغلاسكو ولندن ستانستد، ورحلة يومياً إلى نيوكاسل وإدنبره.

يشار إلى أن المملكة المتحدة حلت في المركز الثالث بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين مع وصول عدد المسافرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 4.6 مليون مسافر، وجاءت لندن في المركز الأول كأعلى المدن من حيث عدد المسافرين بأكثر من 2.7 مليون مسافر.