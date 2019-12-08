رأس الخيمة تستعد لاحتفالات رأس السنة الميلادية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مرجان عبدالله العبدولي، أن احتفالات رأس السنة الجديدة 2020 أصبحت ضمن المنظومة السياحية المتكاملة لإمارة رأس الخيمة، والتي نطمح من خلالها إلى تنمية وتطوير الحفل لترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة السياحية في المنطقة.

وقال العبدولي لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الاحتفالات تشكل دعماً لجميع القطاعات، خاصة القطاع الفندقي والضيافة، ومن المتوقع ارتفاع عدد نزلاء الغرف الفندقية في جزيرة المرجان إلى 100% خلال أسبوع ليلة رأس السنة.

كما توقع زيادة الطلب على قطاع عربات الطعام والمراكز التجارية وقطاع التجزئة والمطاعم، موضحاً أن هذه الفعاليات تشكل فرصة أمام مشاريع الشباب الوطنية للتواجد والاستفادة من عمليات الترويج وزيادة الأرباح.

وقال إن شركة مرجان بدأت باستقبال طلبات الحجوزات من تلك المشاريع لحجز مواقعهم مبكراً.

وتوقع زيادة عدد الزوار للوجهات السياحية في رأس الخيمة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد استقطاب آلاف الزوار.

وأشار إلى العمل على تسجيل إنجازين جديدين باسم إمارة رأس الخيمة في (غينيس للأرقام القياسية) أحدهما باستخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة، لإثراء العرض البصري الاستثنائي للاحتفالات.