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تعاون إماراتي مصري لبناء 44 محمية طبيعية للسياحة

المصدر: العربية.نت
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قال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، ثاني الزيودي، إنه قد تم توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة المصرية لتطوير 44 محمية طبيعية في الإمارات.

وأشار الوزير الإماراتي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية السياحة البيئية، والتي تشكل 20% من السياحة العالمية.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية مع مصر يأخذ بعين الاعتبار دعم مشاركة القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية في الإمارات، وللاستفادة من التجارب المتبادلة.

واعتبر أن التنوع المناخي والبيولوجي في كلا البلدين، يمثل فرصة مواتية لتطوير المحميات التي تعزز من ثراء وتنوع المنتجات السياحية.

وقال إن الاتفاقية تستهدف تحقيق مفاهيم السياحة المستدامة دون الإضرار بالطبيعة ونقل التجربة الإماراتية وبناء تطوير القدرات والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الجانب.

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